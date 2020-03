Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen pousse un coup de gueule pour le documentaire Netflix !

Publié le 3 mars 2020 à 20h35 par Th.B.

Estimant ne pas être montré sous son meilleur jour et que ses propos n’ont pas été utilisés à bon escient, Max Verstappen a fait part de sa déception quant au documentaire Netflix : Formula 1 : Pilotes de leur destin.

Après une saison 1 qui a été très bien accueillie par la critique, Netflix a présenté sur son catalogue la suite de sa série documentaire : Formula 1 : Pilotes de leur destin , le 28 février dernier. Pour cette nouvelle saison, les écuries Mercedes et Ferrari ont ouvert leurs portes aux caméras travaillant sur cette série. Pilote Red Bull, Max Verstappen n’a pas apprécié le compte rendu de ses passages à la caméra, estimant ne pas avoir été mis en valeur.

« Vous êtes interviewé et ils utilisent vos mots dans des circonstances différentes… »