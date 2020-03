Formule 1

Formule 1 : Ce message fort sur le duel Verstappen/Hamilton !

Publié le 10 mars 2020 à 15h35 par La rédaction

La saison de Formule 1 démarre ce week-end en Australie. L’un des duels les plus attendus est celui entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Lando Norris pense savoir qui est le plus fort.

L’année dernière Max Verstappen avait déclaré qu’il battrait Lewis Hamilton s’il avait la même voiture. Cette année, le jeune Néerlandais semble encore le seul pilote capable de bousculer le sextuple champion du monde de Formule 1. L’un de leur adversaire, Lando Norris pilote chez Mclaren estime que le pilote Red Bull est plus fort que son aîné.

Verstappen plus spectaculaire ?