Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen dévoile les coulisses de sa prolongation !

Publié le 10 mars 2020 à 10h35 par A.M.

Alors qu'il a récemment prolongé son contrat avec Red Bull, Max Verstappen révèle que tout est allé très vite durant les négociations.

La saison 2020 est proche de débuter puisque le paddock a rendez-vous à Melbourne ce week-end. Une saison charnière en Formule 1 puisqu'en 2021, un nouveau règlement sera lancé et pourrait rebattre les cartes au sein de la hiérarchie sur la grille puisque de nombreux pilotes n'ont pas de contrat au-delà de cette année. En réalité, seuls Esteban Ocon (Renault), Charles Leclerc (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull) disposent d'un contrat pour 2021. Le Néerlandais a effectivement récemment prolongé son bail chez Red Bull jusqu'en 2023. Il a d'ailleurs dévoilé les coulisses des négociations.

«Mes négociations de contrat ont été assez simples»