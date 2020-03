Formule 1

Formule 1 : Ricciardo déclare sa flamme à Hamilton !

Publié le 9 mars 2020 à 21h35 par D.M.

Daniel Ricciardo n’a pas tari d’éloges pour Lewis Hamilton. Le pilote Renault s’est montré impressionné par le Britannique qui évolue sans cesse sous pression.

La nouvelle saison de Formule 1 débute le 15 mars prochain. Et encore une fois, Lewis Hamilton sera l’homme à battre cette année. Le pilote Mercedes aura encore pour objectif de conserver son titre de champion du monde et d’égaler le record de Michael Schumacher, sept fois champion du monde. Des performances qui impressionnent les autres pilotes et notamment Daniel Ricciardo. Le pilote Renault n’a pas caché son admiration pour Lewis Hamilton qui évolue avec le statut de favori et avec une forte pression sur les épaules.

« Faire face à ce genre de pression constante, cela fait de vous un personnage fort »