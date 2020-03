Formule 1

Formule 1 : Coup de tonnerre pour le Grand Prix de Bahrein !

Publié le 8 mars 2020 à 11h35 par H.G. mis à jour le 8 mars 2020 à 12h20

Tandis que l’épidémie de coronavirus venue de Chine fait rage dans le monde et ne semble pas prête de s’arrêter, les organisateurs du Grand Prix de Bahrein ont annoncé ce dimanche que la course se déroulera à huis clos.

Alors que le coup d’envoi de la saison 2020 de Formule 1 sera donné dans une semaine avec le Grand Prix d’Australie, une première triste nouvelle est tombée pour la compétition reine du sport automobile. En effet, en raison de l’épidémie de COVID-19 qui frappe le monde, les organisateurs du Grand Prix de Bahrein au Moyen-Orient ont annoncé que la course prévue le weekend du 22 mars se déroulera sans spectateurs. La deuxième course de l’année est ainsi victime de l’épidémie du coronavirus venue de Wuhan en Chine, qui touche désormais 95 pays avec plus de 100.000 personnes contaminées et plus de 3.500 morts à travers le globe. Dans un communiqué diffusé ce dimanche matin, les organisateurs du Grand Prix de Bahrein ont justifié cette décision radicale d’organiser la course sans public.

« La sécurité doit rester notre priorité absolue »