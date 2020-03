Formule 1

Formule 1 : Leclerc ne connaît pas l’avenir de Vettel

Publié le 9 mars 2020 à 18h35 par La rédaction

Coéquipier de Sebastian Vettel depuis l’année dernière, Charles Leclerc ne sait pas s'ils seront ensemble l’année prochaine chez Ferrari. Vettel est en fin de contrat à la fin de la saison.

Charles Leclerc a réalisé une belle saison 2019. Il a notamment devancé son coéquipier Sebastian Vettel au classement général du championnat. Le monégasque garde tout de même un immense respect pour son aîné quatre fois champion du monde. Il serait d'ailleurs ravi d’être encore à ses côtés la saison prochaine chez Ferrari, même s’il ne connaît pas son avenir.

Leclerc ne sait pas