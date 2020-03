Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Renault... L'étonnante sortie d'Esteban Ocon !

Publié le 7 mars 2020 à 11h35 par A.M.

Tout juste arrivé chez Renault, Esteban Ocon commente les différences entre l'écurie française et Mercedes où il était troisième pilote il y a encore quelques semaines.

A la fin de la saison 2018, Esteban Ocon apprenait qu'il devait céder son baquet chez Force India à Lance Stroll et ses sponsors. Faute de places disponibles sur la grille, le pilote français, dont les intérêts sont gérés par Toto Wolff, a patienté durant une saison chez Mercedes dans la peau du troisième pilote. Mais pour 2020, Esteban Ocon a retrouvé un baquet puisqu'il sera au volant d'une Renault aux côtés de Daniel Ricciardo. Interrogé sur ses débuts au sein de la marque au losange, l'ancien pilote Force India dresse des comparaisons avec Mercedes dont il a pu observer l'organisation de près en 2019.

«Tout est un peu mieux en place chez Mercedes que chez Renault»