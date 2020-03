Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc annonce la couleur pour 2020 !

Publié le 11 mars 2020 à 12h35 par A.M.

Avant le début de la saison, sa deuxième au volant d'une Ferrari, Charles Leclerc ne compte pas reproduire les mêmes erreurs que l'année dernière.

Bien qu'il ait réussi à faire gagner sa Ferrari à Spa-Francorchamps et surtout à Monza, Charles Leclerc avait laissé filer quelques opportunités plus tôt dans la saison. En effet, le Monégasque a glané sept poles positions qui n'a pas transformé en victoires à chaque fois. En Autriche ou encore à Bahreïn, il avait laissé filer la victoire de peu. Mais Charles Leclerc assure avoir appris de ses erreurs et compte bien ne plus les reproduire en 2020.

«Mon objectif principal : saisir la moindre opportunité»