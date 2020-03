Formule 1

Formule 1 : La sortie forte de Charles Leclerc pour Lewis Hamilton !

Publié le 11 mars 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Après avoir tressé des lauriers à Lewis Hamilton, Charles Leclerc, pilote de la Scuderia Ferrari, affiche son souhait de se frotter à la star de Mercedes.

Ce dimanche lancera donc la nouvelle saison de Formule 1. Le rendez-vous est donc pris en Australie, première course du Championnat du monde (6h10, heure française). Lewis Hamilton tentera donc d’arracher une septième couronne mondiale dans sa carrière, et ainsi égaler le record de Michael Schumacher. Le pilote Mercedes devra se débarrasser de ses principaux concurrents, à commencer par Charles Leclerc. Interrogé dans les colonnes du Tuttosport ce mercredi, le pensionnaire de la Scuderia Ferrari interpelle directement Hamilton.

« Bien sûr, l'objectif est de battre Lewis Hamilton »