Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc affiche déjà son pessimisme pour le début de saison !

Publié le 11 mars 2020 à 15h35 par A.M.

A quelques jours du premier Grand Prix de la saison, à Melbourne en Australie, Charles Leclerc reconnait qu'il n'est pas très optimiste pour Ferrari.

Il y a tout juste un an, Ferrari débarqué à Melbourne avec le statut de grand favori dans la course au titre suite à des essais hivernaux très réussis. Toutefois, Charles Leclerc et Sebastian Vettel ont rapidement déchanté puisque Mercedes avait finalement fait respecter sa loi lors du premier Grand Prix de la saison. Qu'en sera-t-il cette saison ? Une chose est sûre, la configuration est différente puisque cette fois-ci, la Scuderia n'a pas dominé les tests cet hiver à Barcelone et ne présente donc pas en position de force en Australie. Par conséquent, Charles Leclerc ne s'attend pas à briller dimanche sur le circuit de l'Albert Park.

«Nous aurons peu de chance de l’emporter en Australie»