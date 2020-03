Formule 1

Formule 1 : Vettel s’exprime sur la tenue du Grand Prix d’Australie !

Publié le 12 mars 2020 à 22h35 par D.M.

Alors que la tenue du Grand Prix d’Australie demeure incertaine en raison de la diffusion du Covid 19, Sebastian Vettel s’est exprimé sur le sujet.

Le Grand Prix d’Australie est censé marquer le début de la nouvelle saison de Formule 1. Prévu ce dimanche, la course pourrait néanmoins être annulée. En effet, un membre du personnel de McLaren a été contrôlé positif au coronavirus et l’écurie s’est retiré du Grand Prix. Selon les dernières informations de L’Equipe , la majorité des pilotes ne voudraient pas prendre le départ du Grand Prix d’Australie rendant ainsi la tenue de la course hypothétique. Interrogé sur le sujet, Sebastian Vettel a donné son avis.

« C'est une décision libre que nous avons prise d'être ici »