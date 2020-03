Formule 1

Formule 1 : Une nouvelle porte de sortie pour Sebastian Vettel !

Publié le 18 mars 2020 à 9h35 par A.M. mis à jour le 18 mars 2020 à 9h36

Alors que son contrat chez Ferrari prend fin à l'issue de la saison 2020, Sebastian Vettel pourrait bien rebondir chez McLaren où il connaît bien Andreas Seidl, le team principal de l’écurie britannique.

Le début de saison de Formule 1 a été repoussé de plusieurs semaines, mais cela n'empêche pas les rumeurs concernant l'avenir des pilotes. Il faut dire qu'à l'exception d'Esteban Ocon (Renault), Charles Leclerc (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull), aucun d'entre eux n'est fixé pour 2021. Par conséquent, l'avenir de plusieurs stars du paddock va faire parler à l'image de Lewis Hamilton, qui a toutefois de fortes chances de rester chez Mercedes, et surtout de Sebastian Vettel. Le quadruple Champion du monde voit effectivement son contrat chez Ferrari s'achever en 2020. Et alors que la Scuderia a d'ores et déjà blindé Charles Leclerc, l'Allemand semble plus que jamais sur le départ.

McLaren prêt à accueillir Vettel ?