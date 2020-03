Formule 1

Formule 1 : Vettel pour remplacer Ricciardo ? La réponse de Renault !

Publié le 17 mars 2020 à 15h35 par A.M.

Interrogé sur la possibilité de miser sur Sebastian Vettel en cas de départ de Daniel Ricciardo, Cyril Abiteboul assure qu'il préfère miser sur des pilotes d'avenir.

Bien que le début de la saison de Formule 1 ait été reporté au moins jusqu'au mois de mai, cela ne devrait pas avoir d'impact sur la folie attendue sur le marché des pilotes. En effet, à part Esteban Ocon (Renault), Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari), tous les pilotes voient leur contrat prendre fin à l'issue de la saison 2020. Par conséquent, les discussions s'annoncent rudes et la grille pourrait être bouleversée en vue de la saison 2021 et de la nouvelle réglementation qui sera instaurée. Et Renault n'échappe pas à cette règle puisque Daniel Ricciardo n'a toujours pas prolongé son contrat et pourrait donc quitter l'écurie française. Toutefois, Cyril Abiteboul n'envisage pas de miser sur Sebastian Vettel, lui aussi en fin de contrat chez Ferrari.

«J’aspire à travailler avec les pilotes de demain, plutôt que ceux d’hier»