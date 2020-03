Formule 1

Formule 1 : Jean Todt se prononce sur la suite de la saison…

Publié le 16 mars 2020 à 23h35 par La rédaction

La saison de Formule 1 n’a pas pu commencer à cause de la crise du coronavirus. A l’heure actuelle aucune reprise n’est prévue et le président de la FIA n’en sait pas plus pour l’instant.

La saison de Formule 1 aurait dû débuter dimanche dernier à Melbourne, mais le coronavirus a empêché la tenue du Grand Prix d'Australie. D’autres courses sont menacées cette saison et il faudra surement un aménagement du calendrier pour organiser le maximum de week-end de compétition. Jean Todt, président de la FIA s’est exprimé sur la suite de la saison.

« Il est de notre responsabilité partagée de prendre toutes les mesures nécessaires »