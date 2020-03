Formule 1

Formule 1 : Le patron de la F1 justifie l'annulation du Grand Prix d'Australie !

Publié le 13 mars 2020 à 11h35 par A.M.

Grand patron de la Formule 1, Chase Carey s'est prononcé sur l'annulation du Grand Prix d'Australie et pense avoir pris la bonne décision compte tenu de l'évolution de la situation liée à l'épidémie de coronavirus.

La Formule 1 n'échappe pas à la règle. Bien que l'échéance ait été repoussée jusqu'au dernier moment, le Grand Prix d'Australie a bel et bien été annulé à cause de l'épidémie de coronavirus qui frappe le monde, comme le réclamaient de nombreux pilotes dont Lewis Hamilton. Un employé de McLaren a d'ailleurs été testé positif au Covid-19, poussant l'écurie anglaise à se retirer, suivi dans la foulée par les autres écuries qui ont demandé l'annulation du premier rendez-vous de la saison. Chase Carey, grand patron de la F1, justifie ce choix.

«Nous avons pris la bonne décision»