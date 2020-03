Formule 1

Formule 1 : Coronavirus, Australie... L'énorme coup de gueule de Lewis Hamilton !

Publié le 12 mars 2020 à 10h35 par A.M.

Alors que le paddock de Formule 1 est à Melbourne afin de préparer le premier Grand Prix de la saison, Lewis Hamilton ne comprend pas que tout se déroule normalement et ne manque pas de le faire savoir.

Ce week-end c'est le grand retour de la Formule 1. Alors que l'épidémie de coronavirus provoque l'annulation de nombreux événements sportifs, le paddock est bien à Melbourne pour lancer la saison 2020. En effet, pendant que la NBA a décidé de suspendre sa saison, que l'Italie a stoppé la Serie A et que le circuit ATP est en stand by pendant six semaines, la F1 ne s'arrête pas et le premier Grand Prix se déroulera même devant le public australien alors que la plupart des autres événements sportifs sont à huis clos ou arrêtés. Une situation qui agace Lewis Hamilton qui pousse un gros coup de gueule sur cette situation estimant que l'argent a pris le dessus sur le reste.

«Mais l’argent est roi vous savez…»