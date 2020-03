Formule 1

Formule 1 : Rosberg avertit Hamilton face à la menace Verstappen !

Publié le 11 mars 2020 à 17h35 par A.M.

A l'aube du nouvelle saison, Nico Rosberg s'est prononcé sur les forces en présence et pense que Max Verstappen pourrait représenter une véritable menace pour Lewis Hamilton dans la course au titre.

Enfin ! La saison de Formule 1 va reprendre ses droits ce week-end à Melbourne théâtre du premier Grand Prix de la saison. S'il est encore difficile d'établir une hiérarchie, les Mercedes et surtout Lewis Hamilton font parties des favoris. En course pour égaler les sept titres mondiaux de Michael Schumacher, le pilote britannique sera encore l'homme à battre cette année. Il faut dire que depuis 2014, seul Nico Rosberg a réussi à battre Lewis Hamilton en décrochant le titre en 2016. Et l'ancien pilote allemand se prononce d'ailleurs sur la saison à venir et estime que Max Verstappen pourrait bien être le prochain à faire tomber le sextuple Champion du monde

«Max est le seul gars en F1 qui est à un niveau similaire à celui de Lewis»