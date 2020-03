Formule 1

Formule 1 : Verstappen annonce la couleur pour la prochaine saison !

Publié le 11 mars 2020 à 23h35 par D.M.

A quelques jours du début de la nouvelle saison de Formule 1, Max Verstappen a fait part de ses objectifs. Et le pilote Red Bull veut remporter le titre cette année.

Qui pourra battre Lewis Hamilton ? Le Britannique reste sur trois titres de champion du monde et survole le monde de la Formule 1 depuis de nombreuses années. Mais Max Verstappen compte bien bousculer la hiérarchie. Le pilote Red Bull a réalisé en 2019 sa meilleure saison puisqu’il a remporté trois Grand Prix et a terminé à la troisième place au classement des pilotes. Alors que la Formule 1 reprend ses droits dès dimanche, Max Verstappen espère remporter son premier titre de champion du monde cette année.

« Le titre de champion du monde doit être notre objectif »