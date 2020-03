Formule 1

Formule 1 : Le message fort du coéquipier de Romain Grosjean !

Publié le 15 mars 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Interrogé sur de possibles tensions avec Romain Grosjean chez Haas, Kevin Magnussen assure que sa relation avec le Français est assez bonne.

La dernière saison de Haas n’était pas à la hauteur des attentes. Pire, le propriétaire de l’écurie américaine n’a pas exclu de quitter la discipline-reine de l’automobile en cas de nouvelles contre-performances. Romain Grosjean et Kevin Magnussen devront donc montrer autre chose en ce nouveau Championnat de monde de Formule 1, alors que certaines tensions seraient apparues entre les deux pilotes en 2019. Dans des déclarations rapportées par Nextgen-Auto ce dimanche, le Danois en dit sur sa relation avec le Tricolore.

« Nous avons une bonne relation »