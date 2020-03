Formule 1

Formule 1 : Cette énorme menace lancée à Romain Grosjean !

Publié le 4 mars 2020 à 23h35 par J.-G.D. mis à jour le 5 mars 2020 à 0h14

Gene Haas, propriétaire de l’écurie américaine, ne ferme pas la porte à un départ de la F1 si cette saison ressemble à celle de l’an passé.

Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont une énorme pression sur les épaules. Les deux pilotes Haas devront faire oublier une année 2019 décevante avec seulement 28 points glanés au classement constructeurs. Cette prochaine saison sera également décisive pour l’avenir de l’écurie américaine comme l’explique Gene Haas. Le propriétaire de la firme envisage un départ de la Formule 1 en cas de nouvelles contre-performances.

« Si nous revivons une saison identique à celle de l’année dernière… »