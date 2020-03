Formule 1

Formule 1 : La sortie forte de Romain Grosjean pour la nouvelle saison !

Publié le 2 mars 2020 à 22h35 par J.-G.D.

À quelques jours du premier Grand Prix de cette nouvelle saison du Championnat du monde de F1, Romain Grosjean espère que Haas retrouvera son niveau d’il y a deux ans.

Le constat est implacable : Romain Grosjean a connu une année 2019 plus que compliquée. Avec un bilan de huit points au classement des pilotes, le Français était loin des attentes placées en lui. Le natif de Genève pourrait donc redorer son blason lors de cette prochaine saison de Formule 1, et cela commencera par le Grand Prix d'Australie, programmé le dimanche 15 mars. Et le pensionnaire de Haas se confie sur les attentes au sein de l'écurie américaine.

« Tout le monde dans l’équipe veut retrouver notre niveau de 2018 »