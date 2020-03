Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton est catégorique sur une arrivée en Formule E !

Publié le 15 mars 2020 à 20h35 par La rédaction

Mercedes, l’écurie de Lewis Hamilton, a engagé une équipe en Formule E. Le sextuple champion du monde n’envisage pas pour autant de courir dans cette catégorie.

Âgé de 35 ans, Lewis Hamilton, pilote de Formule 1 depuis 2007, rentre dans ses dernières années de pilotage. Mercedes, son écurie depuis 7 ans, vient de s’engager en Formule E. Le Britannique pourrait très bien envisager la suite de sa carrière dans cette compétition et pourtant, ce n’est pas tout à fait le cas à l’heure actuelle.

« Je n’envisage pas de courir en Formule E »