Formule 1 : Ce pilote qui lance un énorme appel du pied à Ferrari pour remplacer Vettel !

Publié le 18 mars 2020 à 14h35 par A.M.

Alors que le contrat de Sebastian Vettel chez Ferrari prend fin à l'issue de la saison, Antonio Giovinazzi se positionne clairement pour prendre le baquet de l'Allemand.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Sebastian Vettel va devenir un sujet majeur au sein du paddock. En effet, le contrat du quadruple Champion du monde prend fin à l'issue de la saison 2020, et Ferrari semble clairement décidé à miser sur Charles Leclerc pour l'avenir. Dans cette optique, le contrat du Monégasque a d'ailleurs été blindé par la Scuderia , qui pourrait décidé d'épauler Charles Leclerc par un autre jeune pilote prometteur. Et en bon Italien, Antonio Giovinazzi rêve de piloter une Ferrari.

Giovinazzi de rejoindre Ferrari