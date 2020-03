Formule 1

Formule 1 : Ferrari fait une annonce pour l'avenir de Vettel !

Publié le 20 mars 2020 à 12h35 par La rédaction

Sebastian Vettel attaque sa cinquième saison sous les couleurs de Ferrari. En fin de contrat cette saison l’Allemand pourrait tout de même poursuivre l’aventure avec son écurie.

Sous contrat jusqu’en 2020 avec Ferrari, Sebastian Vettel pourrait vivre sa dernière saison chez Ferrari. Le pilote de 32 ans a souffert de l’émergence de Charles Leclerc son coéquipier en 2019 et les résultats du quadruple champion du monde sont en baisse. Malgré cela, il pourrait prolonger, c’est en tout ce qu’a annoncé Mattia Binotto le boss de la Scuderia .

Des discussions entamés