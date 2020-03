Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Romain Grosjean !

Publié le 20 mars 2020 à 10h35 par A.M.

Invité à commenter la situation en Formule 1, Romain Grosjean pointe du doigt l'organisation du Grand Prix de Melbourne qui a attendu le dernier moment pour annoncer le report de la course.

La Formule 1 n'échappe pas à la règle. Comme l'immense majorité des sports, le paddock est à l'arrêt. Les six premiers Grands Prix ont déjà été reportés, tandis que le septième, à Monaco, est tout bonnement annulé. Autrement dit, au mieux la saison 2020 de Formule 1 débutera le 7 juin prochain en Azerbaïdjan avec trois mois de retard. Mais la F1 a été pointée du doigt pour sa gestion du premier Grand Prix de la saison en Australie. En effet, tout le paddock s'est retrouvé à Melbourne afin de débuter la saison dans des conditions normales avant que le report de la course ne soit annoncé le vendredi quelques heures seulement avant les premiers tours de roues des monoplaces durant les essais libres. Romain Grosjean ne cache d'ailleurs pas son agacement.

«Je suis déçu de la façon dont ça a été organisé»