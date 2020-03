Formule 1

Formule 1 : L'aveu d'Esteban Ocon sur le Grand Prix d'Australie !

Publié le 23 mars 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Contraint de faire une croix sur le Grand Prix d’Australie, à cause du coronavirus, Esteban Ocon explique Renault visait les points pour la première course de la saison.

Il faudra s’armer de patience afin d'assister au lancement de cette nouvelle saison de Formule 1. La première course pourrait donc se dérouler au Canada, le 14 juin prochain, alors que le Grand Prix d'Australie, initialement programmé le 15 mars a donc disparu du calendrier. Dans un entretien pour Canal+ , Esteban Ocon, nouveau pilote Renault, explique que l'écurie tricolore comptait engranger quelques points sur le circuit de Melbourne.

« C’était l’objectif, les points ! »