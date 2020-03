Formule 1

Formule 1 : Le gros coup de gueule du patron de Haas !

Publié le 23 mars 2020 à 12h35 par La rédaction

L’écurie américaine Haas est présente en Formule 1 depuis 2016 et son patron Gene Haas a du mal à se retrouver dans le modèle économique actuel.

Après des bons débuts en 2016, Haas peine à suivre la cadence infernale des grosses écuries de Formule 1. Ses deux pilotes Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont du mal à rentrer dans les dix premières places d’un Grand Prix et à marquer des points. L’écurie américaine a fini neuvième sur dix au classement des constructeurs la saison dernière. Gene Haas, propriétaire de l’équipe, a vivement critiqué le système économique de la Formule 1 qui ne favorise pas les plus petits.

Une système trop inégalitaire