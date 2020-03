Formule 1

Formule 1 : La réponse de Romain Grosjean à cette énorme menace !

Publié le 22 mars 2020 à 10h35 par J.-G.D.

Il y a quelques jours, Gene Haas menaçait de quitter la F1 si ses pilotes ne redressaient pas la barre. Des propos commentés par Romain Grosjean.

« Cette saison 2020 est un vrai test pour voir si cela vaut la peine ou non de continuer l’aventure pour cinq années supplémentaires ». Le message de Gene Haas méritait de mettre les choses au clair. Le propriétaire de l'écurie américaine n’exclut pas un départ de la Formule 1 en cas de nouvelle saison décevante de Romain Grosjean et de Kevin Magnussen. Interrogé par Canal+ en cette période de confinement, le Français comprend totalement la sortie médiatique de son patron.

« Il faut prendre Gene Haas au sérieux, oui »