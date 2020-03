Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton s’est mis en confinement !

Publié le 21 mars 2020 à 11h35 par H.G. mis à jour le 21 mars 2020 à 11h38

Ayant été en contact avec deux personnes diagnostiquées positives au Covid-19, Lewis Hamilton a annoncé qu’il avait pris la décision de se confiner pour ne pas contaminer autrui. Mais le Britannique l’assure : il va très bien et ne présente aucun symptôme.

Avec la pandémie de Covid-19 qui sévit, c’est quasiment l’intégralité du monde du sport est à l’arrêt depuis une semaine. Que ce soit le football, le tennis, le rugby ou la Formule 1, toutes les compétitions ont été suspendues et ne reprendront pas tant que la crise sanitaire liée à ce coronavirus ne sera pas résolue. Ainsi, la saison de la compétition reine du sport automobile qui devait débuter la semaine dernière à l’occasion du Grand Prix d’Australie n’a toujours pas commencé, la course ayant été annulée au même titre que le Grand Prix de Monaco tandis que d’autres ont été reportés à des dates ultérieures. Les pilotes doivent ainsi prendre leur mal patience, et tout particulièrement Lewis Hamilton. Le pilote de Mercedes, qui vise son septième titre mondial cette saison, a en effet été en contact dernièrement avec deux personnes ayant plus tard été diagnostiquées positives au Covid-19. Le Britannique a ainsi annoncé s’être mis de lui-même en confinement pour éviter de contaminer d’autres personnes s’il venait à avoir contracter le virus. Malgré tout, dans un communiqué sur les réseaux sociaux, Lewis Hamilton a assuré qu’il était en parfaite santé et qu’il n’avait même pas passé de test de dépistage.

« Je n’ai aucun symptômes »