Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton se réjouit de l'annulation du Grand Prix d'Australie !

Publié le 14 mars 2020 à 13h35 par A.M.

Alors que la Formule 1 a décidé de s'aligner sur les autres sports en repoussant son début de saison, Lewis Hamilton affiche son soulagement face à cette décisions qui « sauvera des vies ».

« Je suis franchement très surpris que nous soyons tous ici, à Melbourne, dans ce paddock. Je pense que c’est génial que nous puissions avoir des courses, mais pour moi c’est choquant que nous soyons tous assis dans cette salle. Il y a tellement de fans ici déjà aujourd’hui (...) C’est inquiétant pour les gens ici de voir tant de monde arriver en provenance d’Europe, et c’est inquiétant pour moi aussi. Mais l’argent est roi vous savez... » Il y a quelques jours, Lewis Hamilton ne manquait pas d'afficher sa colère face à immobilisme de la Formule 1 qui a mis très longtemps avant d'annoncer l'annulation du Grand Prix d'Australie, première manche de la saison 2020. Finalement, la nouvelle est tombée vendredi, et en plus de l'annulation à Melbourne, les Grands Prix de Bahreïn et du Vietnam sont reportés. Une sage décision aux yeux de Lewis Hamilton.

«Je suis tellement triste de ne pas courir, mais cette décision sauvera des vies»