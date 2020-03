Formule 1

Formule 1 : Les inquiétudes de Romain Grosjean pour la suite de la saison !

Publié le 21 mars 2020 à 9h35 par H.G.

Alors que le monde de la Formule 1 est à l’arrêt en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, Romain Grosjean n’a pas caché qu’il s’attendait à vivre une saison très intensive lorsque celle-ci reprendra.

Si l’Europe est devenu l’épicentre de la pandémie de Covid-19, ce n’est pas pour autant que le Vieux Continent est la seule zone du globe à être frappée par ce coronavirus. En effet, quasiment l’intégralité des pays du monde ont vu des cas être signalés sur leur territoire. La pandémie a eu une conséquence sur le monde du sport dans la mesure où la majorité des compétitions sont à l’arrêt, que ce soit en football, en tennis ou encore en Formule 1. La saison n’a même pas débuté dans la compétition reine du sport automobile après l'annulation du Grand Prix d’Australie qui devait avoir lieu il y a une semaine. De nombreuses courses ont d’ores et déjà été reportées, tandis que le Grand Prix de Monaco a d’ores et déjà été annulé. Ainsi, un grand chamboulement a lieu dans le calendrier, et Romain Grosjean ne cache pas son inquiétude face à cette situation qui pourrait conduire à un enchainement intensif de Grand Prix quand la compétition débutera à l’issue de la crise sanitaire.

« On va partir sur 18 courses en six mois »