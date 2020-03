Formule 1

Formule 1 : Ferrari à l'origine d'un coup de tonnerre en F1 ?

Publié le 19 mars 2020 à 14h35 par La rédaction

Un changement de règlement aurait dû avoir lieu en 2021, mais la pandémie de coronavirus pourrait provoquer son report. Une décision que le boss de Ferrari approuve.

La crise du coronavirus a un impact sur les courses de Formule 1, mais pas seulement. Les écuries qui développent sans-cesse de nouvelles technologies et essaient de s’adapter à des règlements pourraient prendre du retard dans leurs recherches. Un nouveau règlement était prévu en 2021, mais il pourrait être reporté d’un an. Pour Mattia Binotto, le boss de Ferrari ce n’est pas un problème.

Ferrari pourrait accepter un report du nouveau règlement