Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher évoque une arrivée en F1 !

Publié le 18 mars 2020 à 16h35 par A.M.

Mick Schumacher, fils du septuple Champion du monde, s'est de nouveau prononcé sur une éventuelle arrivée en Formule 1. Mais il a conscience que son nom ne fera pas tout.

Difficile de passer inaperçu dans le monde du sport automobile lorsque l'on porte le nom de Michael Schumacher. Après une saison poussive en Formule 2, Mick Schumacher peut en témoigner. Il est en effet régulièrement interrogé sur une éventuelle arrivée en Formule 1, notamment chez Ferrari l'écurie au sein de laquelle son père a réussi ses plus grands exploits. Toutefois, Mick Schumacher a parfaitement conscience que son nom ne suffira pas à gravir les échelons et à s'imposer dans la catégorie reine du sport automobile.

«Aucun pilote n’atteint la F1 grâce à son nom»