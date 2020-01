Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Mick Schumacher sur son arrivée en F1 !

Publié le 2 janvier 2020 à 13h35 par T.M.

Alors qu’il faudra encore attendre un an avant de possiblement voir Mick Schumacher en Formule 1, le fils de la légende allemande estime que continuer en F2 était le meilleur choix pour lui.

La grille pour la prochaine saison de Formule 1 est désormais connue. Et malheureusement pour certains, Mick Schumacher n’aura pas de baquet. L’Allemand va donc continuer en F2 avant de pourquoi pas avoir sa chance au sein de la discipline reine en 2021, au moment du changement de la discipline. Scumacher pourrait à ce moment marcher dans les traces de son père, d’autant plus qu’il pourrait s’installer au volant d’une Ferrari. Néanmoins, il ne regrette pas de devoir attendre un an de plus.

« Positif pour moi »