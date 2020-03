Formule 1

Formule 1 : Leclerc réagit à l’annulation du Grand Prix d’Australie !

Publié le 13 mars 2020 à 23h35 par D.M.

Le Grand Prix d’Australie qui devait se tenir ce dimanche a été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus. Un choix validé par Charles Leclerc.

La nouvelle saison de Formule 1 ne débutera pas ce dimanche. En effet, le Grand Prix d’Australie censé marquer la reprise de la F1, a été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus. Un employé de McLaren a notamment été contrôlé positif au COVID-19. Et selon L’Equipe , la majorité des pilotes auraient exprimé leur refus de s’aligner sur la ligne de départ. Un report qui a emporté l’adhésion de nombreux pilotes à l’instar de Charles Leclerc.

« La santé de tous est la priorité »