Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Mercedes après la suspension de la saison...

Publié le 21 mars 2020 à 19h35 par B.C.

Alors que la reprise de la Formule 1 est reportée en raison du coronavirus, Toto Wolff a tenté de relativiser cette décision dans une lettre à destination des fans.

La nouvelle saison de Formule 1 aurait dû démarrer le week-end dernier avec le Grand Prix d'Australie, mais le coronavirus en a décidé autrement. Face à la propagation de ce virus, la course organisée à Melbourne a été reportée, tout comme les six prochaines autres. Si les fans de la F1 sont malheureux, Toto Wolff, patron de l'écurie Mercedes, a rappelé dans une longue lettre que le sport n'était que secondaire dans une situation aussi dramatique que connaît le monde aujourd'hui.

« Nous devons également réaliser que la course n’est qu’un divertissement »