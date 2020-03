Formule 1

Formule 1 : La tristesse de Max Verstappen après le report du GP des Pays-Bas !

Publié le 21 mars 2020 à 16h35 par H.G. mis à jour le 21 mars 2020 à 16h52

Alors que le Grand Prix des Pays-Bas a été reporté à une date ultérieure en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le manager de Max Verstappen a confié toute sa déception et celle du pilote après l’annonce de la nouvelle.

La pandémie de Covid-19 a mis le monde du sport à l’arrêt depuis une semaine. Ainsi, la majorité des compétitions sportives ont été suspendues pour une durée indéterminée tandis que plusieurs pays ont pris des mesures drastiques pour lutter contre la propagation de ce coronavirus. La Formule 1 est particulièrement impactée dans la mesure où la saison 2020 n’a même pas pu débuter, le Grand Prix d’Australie qui devait se tenir dimanche dernier ayant été annulé. Depuis, le Grand Prix de Monaco a lui-aussi été annulé, tandis que d’autres courses ont été reportées à des dates ultérieures. C’est notamment le cas du Grand Prix des Pays-Bas qui devait se tenir le 3 mai prochain et qui pourrait même être annulé. Max Verstappen ne pourra donc pas s’illustrer à la date prévue devant son public. Une triste nouvelle pour le pilote de Red Bull Racing et pour tous les fans néerlandais de Formule 1, comme l’a expliqué Raymond Vermeulen, le manager du Néerlandais de 22 ans.

« Max et moi sommes navrés »