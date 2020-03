Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly évoque son confinement !

Publié le 27 mars 2020 à 19h35 par La rédaction

Confiné à Dubaï, Pierre Galsy a évoqué cette situation particulière. Le pilote est notamment revenu sur sa préparation et espère débuter la saison de Formule 1 au Canada en juin prochain.

La pandémie de Coronavirus touche le monde entier et aucun pays n’est épargné. Une crise sanitaire de grande ampleur qui bouleverse le calendrier sportif et notamment en Formule 1. Alors qu’elle devait débuter le 15 mars dernier en Australie, la nouvelle saison a été repoussée et une reprise est pour l’instant prévue au Canada le 14 juin prochain. Actuellement confiné à Dubaï, Pierre Gasly a évoqué sa préparation durant cette période particulière.

« La première course pourrait être au Canada début juin. On l'espère »