Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Sebastian Vettel sur son avenir

Publié le 23 mars 2020 à 17h35 par D.M.

Alors que la saison de Formule 1 est actuellement suspendue, Sebastian Vettel a évoqué son après-carrière. Le pilote Ferrari a indiqué qu’il pourrait rester dans le monde du sport automobile.

Sebastian Vettel devait débuter sa 14ème saison en Formule 1 à l'occasion du Grand Prix d’Australie. Un chiffre qui illustre la longévité du pilote Ferrari. L’Allemand a débuté sa carrière en 2007 avant de briller avec l’écurie Red Bull et de remporter quatre titres de champion du monde (2010, 2011, 2012, 2013). Agé de 32 ans, Sebastian Vettel s’approche toutefois de la retraite et commence d’ores et déjà à penser à son après-carrière. Interrogé sur son avenir, le pilote a notamment indiqué qu’il pourrait rester dans le monde du sport automobile.

« Dans cinq ans ? Peut-être faire quelque chose de différent dans le sport automobile »