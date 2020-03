Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Lewis Hamilton sur le Coronavirus

Publié le 23 mars 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors que la saison de F1 est suspendue, de nombreuses courses sont annulées ou reportées. Dans ces moments compliqués, Lewis Hamilton a adressé un message aux gens qui ne respectent pas les règles de confinement.

La saison de Formule 1 n’a pas pu commencer à Melbourne le 14 mars, la faute au Coronavirus. De nombreux Grand Prix ont depuis été reportés ou même annulés comme celui de Monaco. La reprise, si la situation sanitaire le permet, pourrait se faire le 07 juin prochain à Bakou. En attendant, Lewis Hamilton s’est exprimé sur la situation dans le monde et n'apprécie pas l’attitude de certaines personnes face à cette crise.

Des gens irresponsables