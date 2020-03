Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly revient sur l’annulation du Grand Prix d’Australie !

Publié le 22 mars 2020 à 20h35 par H.G. mis à jour le 22 mars 2020 à 20h41

Alors que le coup d’envoi de la saison 2020 de Formule 1 a été retardé après l’annulation du Grand Prix d’Australie, Pierre Gasly est revenu sur ce moment frustrant pour lui et tous les autres pilotes.

La pandémie de Covid-19 qui a conduit de nombreux pays à adopter des mesures drastiques pour limiter la propagation du virus a mis la quasi intégralité du monde du sport à l’arrêt. De nombreuses compétitions de football, de tennis, de basket ont été suspendues, tandis que la saison 2020 de Formule 1 n’a toujours pas débutée. Le coup d’envoi de celle-ci devait être donnée il y a une semaine lors du Grand Prix d’Australie, mais la course a été annulée à cause de ce coronavirus qui touche la majorité des Etats du globe, alors même que les pilotes étaient déjà présents en Australie. La saison de la complétion reine du sport automobile pourrait désormais débuter en juin lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, chose qui a conduit au report de nombreuses courses et à l’annulation du Grand Prix de Monaco. En attendant, une semaine après l’annulation de la course australienne, Pierre Gasly est revenu sur sa réaction au moment où il apprit l’annulation de la course australienne. Et s’il a confié que cela l’avait forcément frustré, le pilote de la Scuderia AlphaTauri a admis qu’il comprenait pourquoi une telle décision avait été prise.

« Ça m’a mis une espèce de coup de barre »