Formule 1

Formule 1 : Ce message fort sur le grand retour de Fernando Alonso !

Publié le 28 mars 2020 à 14h35 par La rédaction

Flavio Briatore n'a plus aucune fonction en Formule 1 mais il continue à beaucoup en parler. L'ancien patron de Benetton a évoqué l'avenir de Fernando Alonso.

Fernando Alonso ne court plus en Formule 1 depuis 2018. Le double champion du monde se consacre à d'autres courses comme le Paris-Dakar ou encore les 24 heures du Mans qu'il a remportées en 2019. A 38 ans, aucun retour n'est envisagé pour le moment, mais Flavio Briatore, ancien patron de l'Espagnol chez Renault quand il a remporté ses deux titres, aimerait voir Fernando Alonso l'année prochaine et pas dans n'importe qu'elle écurie.

Briatore veut voir Alonso dans une voiture qui gagne