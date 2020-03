Formule 1

Formule 1 : L'annonce de Ferrari sur la saison 2020 !

Publié le 28 mars 2020 à 10h35 par La rédaction

La saison de Formule 1 n'a pas commencé à cause de la crise du coronavirus. Elle pourrait reprendre au mois de juin et une nouvelle hypothèse a été évoquée par le boss de Ferrari, Mattia Binotto.

La crise du coronavirus a provoqué l'annulation de deux Grands Prix (Australie et Monaco). Les vingt autres sont pour l'instant maintenus, mais il va falloir réussir à trouver des dates pour caser ceux qui sont reportés. A l'heure actuelle, la première course envisagée aurait lieu le 14 juin à Montréal. Mattia Binnotto, le directeur de Ferrari, a expliqué que des décisions étaient en cours et une solution exceptionnelle est évoquée.

Un prolongement en 2021 ?