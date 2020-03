Formule 1

Formule 1 : Räikkönen, Leclerc... Cet immense regret affiché face au choix de Ferrari !

Publié le 25 mars 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors qu'il n'appartient plus à aucune écurie, Flavio Briatore continue de donner son avis sur certains sujets. L'ancien patron de Renault est notamment revenu sur la succession de Kimi Räikkönen chez Ferrari

Flavio Briatore n'est plus en fonction dans le monde de la Formule 1 depuis 2009 et sa suspension après le grand prix de Singapour. L'ancien patron de Benetton et Renault continue tout de même à donner son avis. L'homme d'affaires est notamment revenu sur la succession de Kimi Räikkönen chez Ferrari. Il estime que l'arrivée de Charles Leclerc s'est faite une année trop tard.

Leclerc aurait du remplacé Räikkönen plus tôt pour Briatore