Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage fort sur la reprise de la F1 !

Publié le 25 mars 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors que la Formule 1 n'a pas pu démarrer la saison, de nombreux patrons d'écurie donnent leur avis sur une reprise. Zak Brown a fait parvenir le sien sans donner de date.

A l'heure actuelle, la reprise de la Formule 1 est prévue le 14 juin au Canada et la saison serait réduite à 15 grands prix. Tout le paddock se demande si cette date pourra être respectée. C'est notamment le cas de Zak Brown le patron de McLaren qui a du mal à savoir quand est-ce que les conditions seront réunies pour le bon déroulement d'une course.

McLaren veut revenir le plus rapidement possible