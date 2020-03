Formule 1

Formule 1 : L’étonnante sortie de Lewis Hamilton sur le confinement

Publié le 29 mars 2020 à 12h35 par H.G.

Fervent défenseur de la cause animale au point d’avoir adopté un régime alimentaire vegan, Lewis Hamilton a profité du confinement pour sensibiliser ses fans sur ce sujet qui lui tient tant à coeur.

Alors que le monde dans son entier fait face à la pandémie de Covid-19, cette crise sanitaire a également eu un impact sur le monde du sport. Que ce soit en football, en tennis, en rugby ou en Formule 1, la quasi totalité des compétitions ont été suspendues pour une durée indéterminée. Concernant la saison 2020 de la compétition reine du sport automobile, celle-ci n’a même pas pu commencer alors que son coup d’envoi devait être donné il y a trois semaines lors du Grand Prix d’Australie. Ce dernier a été annulé, tout comme le Grand Prix de Monaco, tandis que six autres courses ont été reportées. Les pilotes doivent prendre leur mal en patience et sont confinés à leur domicile comme beaucoup. Pour sa part, Lewis Hamilton est confiné depuis un moment maintenant puisqu’il s’était placé en auto-confinement après avoir été en contact avec deux personnes diagnostiquées positives au Covid-19. Et s’il a dernièrement assuré n’avoir ressenti aucun symptôme, le sextuple champion du monde profite de la période pour faire passer des messages sur un sujet qui lui tient à coeur : celui de la cause animale.

« Vous pouvez peut-être ressentir un peu de ce que les animaux en captivité vivent au quotidien »