Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo affiche sa déception après l'annulation du Grand Prix de Monaco...

Publié le 26 mars 2020 à 10h35 par A.M. mis à jour le 26 mars 2020 à 10h36

Alors que les reports de Grands Prix s'enchaînent, Daniel Ricciardo affiche sa déception à l'idée d'envisager une saison sans passer par Monaco.

Difficile de savoir quand débutera la saison de Formule 1 et surtout combien de Grands Prix auront lieu. En effet, jusqu'ici six courses ont déjà été reportées tandis que le rendez-vous en Australie et à Monaco sont d'ores et déjà annulés. Par conséquent, alors que 22 Grands Prix étaient initialement prévus, seuls 20 sont encore au calendrier, dont six ne connaissent pas leur date. Pour le moment, le début de la saison est prévu le 14 juin au Canada, mais rien n'est encore sur compte tenu de l'évolution du nombre de cas de Covid-19 en Amérique du Nord. Une situation qui alarme Daniel Ricciardo.

«La réalité s’installe, malheureusement»