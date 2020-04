Formule 1

Formule 1 : Le terrible aveu de Ferrari...

Publié le 1 avril 2020 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 1 avril 2020 à 9h42

Invité à commenter le report de la nouvelle réglementation de Formule 1, Mattia Binotto reconnait que cela ne fait pas les affaires de Ferrari.

Le Formule 1 est particulièrement impactée par la pandémie de coronavirus. En effet, la saison devait débuter le 15 mars en Australie, mais ce sera au mieux pour le 14 juin au Canada. Une situation qui a poussé la FIA à repousser d'une saison la nouvelle réglementation qui devait arriver en 2021. La révolution en F1 attendra donc 2022 alors que de nombreuses écuries avaient déjà commencé à travailler sur leur voiture avec les nouvelles règles. Une situation qui ne fait pas les affaires de Ferrari comme l'explique Mattia Binotto qui craint qu'avec le report de la nouvelle réglementation, Mercedes continue de gagner.

Binotto s'inquiète du report de la nouvelle réglementation