Formule 1

Formule 1 : Vers une surprenante reconversion pour Sebastian Vettel ?

Publié le 29 mars 2020 à 17h35 par H.G.

Alors qu’il s’approche de la fin de sa carrière en Formule 1, Sebastian Vettel penserait déjà à la suite de sa vie professionnelle et à une reconversion dans l’ingénierie mécanique.

A 32 ans, Sebastian Vettel se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière en Formule 1. En attendant, le pilote de Ferrari fera de nouveau équipe avec Charles Leclerc pour la saison 2020 de la compétition reine du sport automobile, dont le coup d’envoi prévu il y a deux semaines a été retardé en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Pour autant, bien que Sky Italia annonçait cette semaine que la Scuderia était prête à prolonger le contrat de l’Allemand pour une année supplémentaire avec une baisse de salaire, cela ne l’empêche pas de d’ores et déjà songer à sa future reconversion. Et cette reconversion pourrait mener Sebastian Vettel vers l’ingénierie mécanique, un sujet qui le passionne depuis toujours, comme il l’a confié dans une vidéo publiée par Ferrari.

« J’avais prévu d’aller à l’université pour étudier le génie mécanique »