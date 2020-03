Formule 1

Formule 1 : Hamilton pourrait «détruire» Leclerc chez Ferrari !

Publié le 28 mars 2020 à 12h35 par La rédaction

Certaines rumeurs font état d'un intérêt de Ferrari pour Lewis Hamilton. Pour Felipe Massa, ancien pilote de la Scuderia, cette arrivée ne serait pas forcément une bonne idée.

Sebastian Vettel est en fin de contrat à la fin de la saison et il pourrait être remplacé. Ferrari réfléchit à toutes les possibilités en vue de la saison prochaine afin d'accompagner au mieux Charles Leclerc. L'une des pistes en cas de départ de Vettel mènerait au champion du monde en titre Lewis Hamilton. Felipe Massa, ancien pilote de l'écurie, ne voit pas cette arrivée d'un bon œil.

Hamilton une mauvaise idée ?